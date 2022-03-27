الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى الإقليمي الجديد بحلوان

حادث مروري
حادث مروري

شهد أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان، اليوم الأحد، حادثا مروريا مروعا، أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 3 فى تصادم بين سيارتين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى مروع وضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

وقد انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

الطريق الدائري سيارات الإسعاف الحركة المرورية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية النيابة العامة رجال المرور الدائري الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

البحيرة تنظم قافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالدلنجات

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى الإقليمي الجديد بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)