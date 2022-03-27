مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى الإقليمي الجديد بحلوان

شهد أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان، اليوم الأحد، حادثا مروريا مروعا، أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 3 فى تصادم بين سيارتين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى مروع وضحايا ومصابين أعلى الطريق الدائرى الإقليمى الجديد بين الجبلين تجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

وقد انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.