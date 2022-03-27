«القناع».. كواليس برنامج «مصطفى حسني» في رمضان 2022 (فيديو)

طرحت قناة "ON"، برومو برنامج "القناع" للداعية مصطفى حسني، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

ويناقش البرنامج الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها، حيث أن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أي شخص فسيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيمًا فيستباح ويخاف أن يصون العشرة فيُضمن ولا يقام له وزن.

ويؤكد مصطفى حسني خلال حلقات البرنامج على مدار الشهر الكريم أنه لو تغلب الإنسان على هذا الخوف المصطنع والذي زاد وتشعب بسبب الحياة، لعاش بشخصيته الربانية الصادقة بلا قناع وعلى فطرته، ليسلط البرنامج الضوء على كيفية التخلص من هذا القناع ومواجهة الحياة بالفطرة الطبيعية السوية.

وكشفت قناة on عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 التي ستعرض خلال شاشتها طوال الشهر الكريم، والتي تأتي كالتالي.

أحلام سعيدة

تحظى الفنانة يسرا بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذا قررت هذا العام أن تخوض السباق الرمضاني 2022 المقبل بمسلسل كوميدي اجتماعي وتناقش خلاله بعض القضايا الهامة ولكن بشكل طريف، ويعرض المسلسل طوال الشهر الكريم عبر شاشة قناة on.

دايمًا عامر

ويعرض المسلسل طوال الشهر الكريم عبر شاشة قناة on، وخلال أحداث العمل تتشابه الأسماء بين "عامر عبدالرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبدالرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

الاختيار3

يعد مسلسل "الاختيار 3" من أضخم المسلسلات إنتاجًا، ويعرض بشكل حصري عبر شاشة قناة on طوال الشهر الكريم، وهو تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

الكبير أوى 6

يعود الفنان أحمد مكي لسلسلة أجزاء مسلسله الشهير "الكبير أوي" وذلك بالجزء السادس من العمل، ويصور مكى مشاهده فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل منها فيلا أشرف عبدالباقى، حيث أعلنت قناة ONعن عرض مسلسل "الكبير أوى 6" على شاشتها بشكل حصري، حيث بدأت القناة في عمليات الدعاية الخارجية بطرح بانرات المسلسل على الكبارى والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة.

يوتيرن

يذاع مسلسل "يوتيرن" الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج عبر شاشة قناة أون، ويشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.