الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احتفالًا بعيد الأم.. «الثقافة السينمائي» يُكرم الأم المثالية لذوي الهمم (صور)

.الثقافة السينمائي
.الثقافة السينمائي يُكرم الأم المثالية لذوي الهمم

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، اليوم الأحد، احتفالية خاصة لتكريم الأم المثالية لذوي الهمم ضمن احتفالات أعياد الأم وبمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بالقاهرة برئاسة عز الرجال فاروق.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية لمواهب الأطفال من ذوي الهم وتكريم المتميزين منهم، كما أدي الأطفال عددًا من العروض الفنية أثناء الاحتفال.

78f53be9-4314-4317-840c-e23a08f229d0

كما عُرض خلال اللقاء فيلم "طاقة نور" للمخرج مختار علي من انتاج المركز القومي للسينما.

3060ce89-8e7f-47ab-b17d-b284741b4580

وكرم مركز الثقافة السينمائية الأم المثالية لذوي الهمم فاطمة قناوي وكذلك زينب حمادة تقديرا لجهودها بمركز الثقافة السينمائية كمثال للموظف المثالي الذي يحتذي به والكابتن أمل أبو الفتوح بطلة العالم في الكاراتيه.

ff513bfd-0f56-4dbe-83b2-854bc32963c4

جدير بالذكر أن الاحتفالية تاتي  تفعيلا  لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة كاحد الانشطة مع الجهات الخارجية بالمركز

1f928df8-f6d3-4e25-89b0-47901eb1d97f


أشرفت علي اللقاء  الكاتبة/امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية  التابع للمركز القومي للسينما .

 

ذوي الهمم المركز القومي للسينما الأم المثالية عروض فنية مواهب الأطفال فار زين محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 وفقا لبيان المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)