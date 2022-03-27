احتفالًا بعيد الأم.. «الثقافة السينمائي» يُكرم الأم المثالية لذوي الهمم (صور)

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، اليوم الأحد، احتفالية خاصة لتكريم الأم المثالية لذوي الهمم ضمن احتفالات أعياد الأم وبمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بالقاهرة برئاسة عز الرجال فاروق.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية لمواهب الأطفال من ذوي الهم وتكريم المتميزين منهم، كما أدي الأطفال عددًا من العروض الفنية أثناء الاحتفال.

كما عُرض خلال اللقاء فيلم "طاقة نور" للمخرج مختار علي من انتاج المركز القومي للسينما.

وكرم مركز الثقافة السينمائية الأم المثالية لذوي الهمم فاطمة قناوي وكذلك زينب حمادة تقديرا لجهودها بمركز الثقافة السينمائية كمثال للموظف المثالي الذي يحتذي به والكابتن أمل أبو الفتوح بطلة العالم في الكاراتيه.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تاتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة كاحد الانشطة مع الجهات الخارجية بالمركز



أشرفت علي اللقاء الكاتبة/امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما .