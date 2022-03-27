تعرف على موعد شم النسيم 2022

شهدت محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، البحث عن موعد شم النسيم 2022، والذي يحلّ في شهر أبريل المُقبل، وفق جدولة الأيام الاحتفالية التي يحتفل بها المصريون طوال أشهر السنة.

ويعتبر شم النسيم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، سواء في القطاعات الخاصة أو الحكومية.

وفي إطار هذا البحث حرص موقع "الدستور" على تقديم جميع الخدمات الإخبارية، نوضح للقراء والمتابعين الموعد الرسمي لشم النسيم 2022.

وفقًا للأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزراء في بداية العام، فإنَّ موعد شم النسيم 2022 هو يوم الاثنين 25 أبريل، ويكون ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأخر.

موعد إجازة شم النسيم 2022

ويعتبر عيد الربيع "شم النسيم" هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويحتفل به المصريين من خلال الفُسح في الحدائق العامة والجنائن المُتسعة في شوارع وميادين مصر.

وبسبب قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن تكون عطلة شم النسيم يوم الخميس يوم 28 أبريل.

أبرز الطقوس

يكون الاحتفال بشم النسيم مختلفًا عند المصريين، حيثُ يتواجد العديد من الفعاليات والأمور والطقوس التي يفعلها المصريين في ذلك اليوم، والتي تأتي أبرزها الخروج إلى الحدائق العامة والخاصة والأماكن المفتوحة في شوارع وميادين مصر.

تناول الفسيخ

ومن أبرز العادات التي يفعلها المصريين في يوم شم النسيم، هو الاحتفال بالأكلات خصوصًا تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، في ذلك اليوم ويتعد من أشهر الطقوس له.

بالإضافة إلى الفُسح والخروجات والتجمعات العائلية في الميادين والحدائق العامة والخاصة، وتناول الأطعمة المختلفة، كذلك اللعب مع الأطفال ورسم البهجة على وجوههم احتفالًا بهذا اليوم.

ويرسل الكثير من الأشخاص لبعضهم البعض الرسائل والتهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة احتفالًا بيوم شم النسيم، الذي يأتي في كل عام مرة واحدة.

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وتكون التهنئة في يوم شم النسيم مكتوبة أو من خلال إرسال الصور التي بها أسماك أو ورود أو بيض ملون وغيرها من الأمور.