الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد شم النسيم 2022

شم النسيم
شم النسيم

شهدت محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، البحث عن موعد شم النسيم 2022، والذي يحلّ في شهر أبريل المُقبل، وفق جدولة الأيام الاحتفالية التي يحتفل بها المصريون طوال أشهر السنة.

 

ويعتبر شم النسيم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، سواء في القطاعات الخاصة أو الحكومية.

 

وفي إطار هذا البحث حرص موقع "الدستور" على تقديم جميع الخدمات الإخبارية، نوضح للقراء والمتابعين الموعد الرسمي لشم النسيم 2022.

 

وفقًا للأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزراء في بداية العام، فإنَّ موعد شم النسيم 2022 هو يوم الاثنين 25 أبريل، ويكون ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأخر.

 

موعد إجازة شم النسيم 2022

ويعتبر عيد الربيع "شم النسيم" هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويحتفل به المصريين من خلال الفُسح في الحدائق العامة والجنائن المُتسعة في شوارع وميادين مصر.

 

وبسبب قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، فمن المتوقع أن تكون عطلة شم النسيم يوم الخميس يوم 28 أبريل.

 

أبرز الطقوس

يكون الاحتفال بشم النسيم مختلفًا عند المصريين، حيثُ يتواجد العديد من الفعاليات والأمور والطقوس التي يفعلها المصريين في ذلك اليوم، والتي تأتي أبرزها الخروج إلى الحدائق العامة والخاصة والأماكن المفتوحة في شوارع وميادين مصر.

 

تناول الفسيخ

ومن أبرز العادات التي يفعلها المصريين في يوم شم النسيم، هو الاحتفال بالأكلات خصوصًا تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، في ذلك اليوم ويتعد من أشهر الطقوس له.

 

بالإضافة إلى الفُسح والخروجات والتجمعات العائلية في الميادين والحدائق العامة والخاصة، وتناول الأطعمة المختلفة، كذلك اللعب مع الأطفال ورسم البهجة على وجوههم احتفالًا بهذا اليوم.

 

ويرسل الكثير من الأشخاص لبعضهم البعض الرسائل والتهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة احتفالًا بيوم شم النسيم، الذي يأتي في كل عام مرة واحدة.

قد يهمك أيضا:

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

وتكون التهنئة في يوم شم النسيم مكتوبة أو من خلال إرسال الصور التي بها أسماك أو ورود أو بيض ملون وغيرها من الأمور.

جوجل موعد شم النسيم 2022 موعد شم النسيم شم النسيم 2022 شم النسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 وفقا لبيان المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)