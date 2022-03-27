«الوطنية للصحافة»: 300 جنيه حافزا شهريا للعاملين بالمؤسسات الصحفية

أعلن مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى قررت صرف حافز شهري مقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية قدره 300 جنيه بدلا من 175 جنيها، استشعارا منهم بأهمية مساندة العاملين في مواجهة موجة التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي وكان له تأثير على ارتفاع أسعار بعض السلع.

وقال البدوي إن سرعة استجابة الهيئة بإقرار صرف الحافز المقطوع مع مرتب شهر أبريل القادم يؤكد أن هناك مسئولين فى مصر الآن أصبحوا يتجاوبون مع مفاهيم الجمهورية الجديدة المبنية والتي من أهمها الاقتراب من العاملين ومعرفة مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وفي النهاية أشاد البدوي بالدور الذى تلعبه الهيئة الوطنية للصحافة في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية حاملين شعار عدم المساس بالعمال.