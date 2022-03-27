الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المستشار «عبدالوهاب» يستقبل رئيس حزب الوفد بمجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يستقبل
رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الوفد ونواب الحزب

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب. 

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ومن جانبه، رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالزيارة، مؤكدًا على أهمية دور حزب الوفد صاحب التاريخ الطويل فى إثراء الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية فى مصر، خلال هذه المرحلة الهامة التى يتم فيها التأسيس للجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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من جانبه أكد «يمامة» أن حزب الوفد بما يمثله من تاريخ كبير تشهد عليه مواقفه السياسية عبر كل العصور، سيظل داعمًا لدور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها. 

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وأعرب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقديرهم لاستقبال رئيس مجلس الشيوخ لقيادات الحزب، مشيدين بقيادة المستشار «عبدالرازق» لجلسات مجلس الشيوخ، مؤكدين أنها تتسم بالحكمة والعدالة التي لا تفرق بين حزب وآخر، وتساعد على تحقيق التناغم بين جميع الأعضاء وخروج الجلسات بشكل راقٍ يتناسب مع ما يضمه المجلس من كفاءات وقامات فى كل التخصصات.

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