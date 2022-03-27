برلماني: مصر مدافع قوي عن الحقوق الإفريقية في التغير المناخي والحصول على لقاحات كورونا

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر وتنظيمها لقمة المناخ العالمية المقبلة، نوفمبر 2022، كوب 27 في شرم الشيخ، يأتي تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والعالمية في ملف التغير المناخي، وبذل مصر جهودًا كبيرة وواضحة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتصدي للتلوث البيئي، وتقليل الانبعاثات بما يدفع تدريجيا، لتحقيق استقرار مناخي وفق الجهود العالمية المبذولة الآن.

ولفت كعربان، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الرواندي، عن حرص مصر على التعبير، خلال رئاستها للقمة القادمة، على تطلعات القارة الإفريقية، معبرا عن أمله في أن يصدر عن هذه القمة، نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة نوعية لأفريقيا في هذا الملف. قائلا: إنها تصريحات تكشف عن مدى التضامن المصري مع أفريقيا في قضية "التغير المناخي"، وضرورة تقديم مساعدات دولية ضخمة لأفريقيا حتى تواكب هذه الأزمة العالمية.

واختتم، عضو مجلس النواب بأن السياسة المصرية تجاه أفريقيا من أنجح السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة. فمصر مدافع قوي عن الحقوق الإفريقية سواء في مجال الحصول على لقاحات كورونا أو التغير المناخي، وهو موقف يحسب للقيادة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الرواندي، عن قمة المناخ الـ 27 والتي من المقرر أن تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على حرص مصر على التعبير خلال رئاسة هذه القمة على تطلعات القارة الإفريقية، ومعبرًا عن أمله في أن يصدر عن هذه القمة نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة نوعية للقارة الإفريقية في هذا الملف.

وتابع، "أخى رئيس رواندا، أعرب لكم مجددا عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري للمباحثات البناءة اليوم.. التي أكدت حرصنا المتبادل على توطيد العلاقات الاستراتيجية تحقيقا للمصالح المشتركة، وأتمنى لكم وللشعب الرواندي المزيد من التقدم والاستقرار".