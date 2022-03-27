وفد «نقل النواب» يتفقد ميناء سفاجا.. وعلاء عابد: تطويرها يخدم التنمية بالصعيد

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

وقال «عابد»: «إننا عهدنا من وزارة النقل العمل من أجل التكامل مع كافة قطاعات وزارة النقل، مشيدا بحالة التطوير التي تشهدها الميناء، مشيرا إلى أنها من الموانئ الهامة، لارتباطها بصعيد مصر، حيث إنه شامل البضائع والركاب، مؤكدا أن التطوير خلال الفترة الحالية سيعمل على التنمية.

وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يهتم بتنمية الصعيد، واليوم نرى جنوب مصر يتطور وهذا يستلزم زيادة الصادرات الواردات من البضائع بالميناء، وكذا زيادة أعداد السياحة، حيث إن المنافسة في الموانئ أصبحت عالمية»، موضحا أن تطوير ميناء سفاجا سيعمل على تنمية الصعيد ومصر.

وأبدى رئيس لجنة النقل والمواصلات استعداد اللجنة للتعاون مع هيئة ميناء سفاجا، من أجل تطوير الميناء للوصول للمستهدف من خطة تطوير الميناء التي تريد الهيئة تنفيذها.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من: «النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري، إمام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفى محمود، هشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفى، وليد عبد الرازق.

يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، قد وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك تمهيداً لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشته وإصداره.