الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن

بيني جانتس
بيني جانتس

التقى بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير إلى تل أبيب في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الجيش الإسرائيلي عن شكره لوزير الخارجية الأمريكية لتخصيص ميزانية من أجل شراء صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي :"أقول مرة أخرى إن لدينا التزامًا كاملاً وشراكة كاملة في التحالف مع إسرائيل، مع التركيز على القضية الأمنية".

بلينكن يؤكد أهمية التطبيع

وأعرب بلينكن عن شكره الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أهمية التطبيع بين تل أبيب والدول العربية، وأنه قوة إيجابية سوف يظهر تأثيرها خلال السنوات المقبلة.

وهبطت طائرة وزير الخارجية الأمريكية، أمس السبت، في تل أبيب، أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط، والتي تشمل الضفة الغربية والجزائر والمغرب.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي.

وبحث بلينكن وبينيت ولابيد عدد من الملفات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وركزا على تفاصيل المفاوضات النووية التي تجرى بين القوى العالمية وإيران.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنهم سوف يفعلون ما يروه مناسبًا لمنع إيران من امتلاك أي أسلحة نووية، مشيرًا إلى قلق تل أبيب من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية.

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