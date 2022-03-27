القدر ينقذ شابين من الموت فى حادث مرورى ببورسعيد

نجا شابان من الموت في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق المنزلة، بنطاق ببورسعيد، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل تفيد بوصول هشام وائل 19سنة، وكريم محمد 35 سنة مصابين فى حادث تصادم.

وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمصابين، والذي اتضح إصابتها بكدمات وسحجات في أنحاء الجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار تلقي المصابين العلاج اللازم.