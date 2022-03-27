الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر ينقذ شابين من الموت فى حادث مرورى ببورسعيد

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية

نجا شابان من الموت في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق المنزلة، بنطاق ببورسعيد، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل تفيد بوصول هشام وائل 19سنة، وكريم محمد 35 سنة مصابين فى حادث تصادم.

وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمصابين، والذي اتضح إصابتها بكدمات وسحجات في أنحاء الجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار تلقي المصابين العلاج اللازم.

حادث تصادم مصطفى شعبان دراجة نارية الإجراءات القانونية محافظة بورسعيد مصابين فى حادث إتخاذ الإجراءات القانونية

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بين الكرة والسياسة

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