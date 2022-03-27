قبل رمضان.. «المنفي» يبحث الحلول العاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار في ليبيا

يبحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في السوق المحلية.

وناقش المنفي ضوابط ضمان خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء، على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال استراتيجية واضحة، للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد لرئيس المجلس الرئاسي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا عن أسباب تأجيل حكومته دخول العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في حوار تليفزيوني، إن تأجيل دخول العاصمة هدفه "إتاحة فرصة للعقلاء للوساطة وعدم الدخول في معارك وإسالة الدماء".

وأضاف أن حكومته ستمارس عملها مباشرة من طرابلس وليس من أي مكان آخر، وقد دخلت الحكومة الآن في مرحلة التسليم والتسلم والتي ستتم قريبًا في العاصمة وسينتهي الانتظار.

وشدد باشاغا على التزامه وحكومته بإجراء الانتخابات، مجددًا تعهده بعدم الترشح للانتخابات القادمة وأنه تعهد بذلك أمام مجلس النواب والأمم المتحدة وتنفيذ الانتخابات وفق الخطط الممنوحة.

وأشار باشاغا إلى أن ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية في الفترة الماضية هو أحد أكبر الأسباب في تعطيل الانتخابات، معتبرًا أن "حكومة الدبيبة أفسدت انتخابات 24 ديسمبر".