تأجيل محاكمة المتهم بقتل جدته فى البساتين لـ25 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جدته بالبساتين. لجلسة ٢٥ أبريل المقبل؛ لحضور الدفاع مع المتهم.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن أن قيام المتهم بقتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار بقصد سرقتها، إذ إنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية، وفكر بروية وصمم على تحقيق غرضه متخذًا خطوات الشيطان سبيلًا له، متناسيًا ما شرعه الله من بر وإحسان، فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا نفذه بالتوجه لضحيته، حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل لمسكنها وحال مكوثه رفقتها قدم إليها مشروبًا يحتوي على العقاقير المنومة؛ ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده.

ولم يلن قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سلك كهربائي"، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت بارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

وأكدت شهادة، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة، وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها، وذلك عقب تحصله على أحد العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة واستعقبه بخلط محتوى العقاقير التالي بيانها بداخل مشروب مقدمًا إياه لضحيته بقصد استغراقها نومًا للتمكن دون حيلولة من ارتكابه جرمه، إلا أنه لم يبلغ مقصده فاستل سلكًا كهربائيًا، والذي تحصل عليه جراء إتلافه أحد الأجهزة الكهربائية المتواجدة بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيته حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها وأتبع ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي محررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية ونفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم تمكن من ضبطه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن الحانوت الخاص ببيع المشغولات الذهبية وكذا الجزء المتبقي من تلك المشغولات وتم ضبط مبلغ مالي والمتحصل من بيع المشغولات الذهبية وعزا قصده قتل المجني عليها مع سبق الإصرار المصمم على ذلك للتأهب إلى سرقة المنقولات خاصتها.