بسبب خلافات قديمة.. تجديد حبس المتهم بقتل سباك فى الوراق

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل سباك في الوراق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت جهات التحقيق، التحقيق في قتل سباك على يد جاره بسكين في الوراق، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه قديمة.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه في يوم الواقعة، شاهد المجني عليه عائدًا من الخارج مع زوجته، وبادره من الخلف بالسكين على رأسه، ثم لف المجني عليه بجسده، فبدأ يسدد له ضربات كثيرة.

وأضاف عندما سقط على الأرض،"جريت بسرعة كانت الناس بتجري ورايا، وفضلت اتنقل من سطح لسطح لغاية ما وقعت على رجلي، والأهالي مسكوني".