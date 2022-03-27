الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى طريق بلبيس بالشرقية

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص، فى وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو، بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة بيجو، بطريق اتجاه بلبيس بمحيط كوبرى سيراميكا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتبين إصابة كل من "خ. م. ا"، 57 سنة، مقسم القاهرة، بكسر فى الضلوع، و "م. ا. س"، 25 سنة، مقيم دمياط، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و"م. ال. م"، 18 سنة، مقيم القاهرة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"ا.ا.ع"، 42 سنة، مقيم سوهاج، بكدمات وسحجات بالجسم.

تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزى، ونقل المصاب الرابع لمستشفى الغندور بالعاشر من رمضان.

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وائل لطفي

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