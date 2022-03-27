إصابة 4 إثر انقلاب سيارة فى طريق بلبيس بالشرقية

أصيب 4 أشخاص، فى وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو، بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة بيجو، بطريق اتجاه بلبيس بمحيط كوبرى سيراميكا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتبين إصابة كل من "خ. م. ا"، 57 سنة، مقسم القاهرة، بكسر فى الضلوع، و "م. ا. س"، 25 سنة، مقيم دمياط، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و"م. ال. م"، 18 سنة، مقيم القاهرة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"ا.ا.ع"، 42 سنة، مقيم سوهاج، بكدمات وسحجات بالجسم.

تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزى، ونقل المصاب الرابع لمستشفى الغندور بالعاشر من رمضان.