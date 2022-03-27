الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. تارا عماد بمظهر جديد وشخصية جريئة في « SUITS» بالعربي

تارا عماد
تارا عماد

ظهرت النجمة تارا عماد بشكل جديد في الإعلان الترويجي لمسلسل سوتس بالعربي والمقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2022، والذي تشارك في بطولته مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. 

مسلسلات رمضان 2022.. أحداث مسلسل سويتس بالعربي

مسلسل سويتس بالعربي، المنتظر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 ، هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

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تجسد تارا شخصية ليلى الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والتي تمتلك معرفة كبيرة بالقانون وخبرة طويلة بخبايا القضايا ومكتب المحاماة رغم أنها لم تعمل محامية من قبل  و تقرر ليلى مساعدة آدم (يقوم بدوره أحمد داود) المحامي الجديد تحت التمرين، ومن ناحيته يحاول آدم التقرب منها و يبدو من الإعلان الترويجي أن الشخصيتين ستجمعهما قصة حب قوية.

مسلسلات رمضان 2022.. برومو مسلسل سويتس بالعربي


ظهرت تارا عماد في إعلان مسلسل سوتس بالعربي المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022 ، بمظهر مختلف وأكثر جرأة عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمال سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية ليلى الجرئية و المغامرة و التي تعمل في مكان تسود فيه العلاقات التنافسية و الصراعات بين مجموعة من أمهر المحامين.


و شاركت تارا عماد مؤخراً في بطولة مسلسل تحقيق، أحدث أعمال منصة WATCHIT مع مجموعة من النجوم الشباب. كما تشارك في فيلم الجواهرجي من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي والنجمة منى زكي، و فيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم و النجوم الكبار محمود حميدة و حسين فهمي و شيرين رضا. 

تارا عماد النجمة تارا عماد سوتس بالعربي مسلسل سوتس بالعربي مسلسلات رمضان 2022

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