وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

جدل كبير اختلط بفرحة عارمة عقب طرح شراء شهادات البنك الأهلي 18% يوم الاثنين الماضي 21 مارس 2022، تزامنًا مع القرار الصادر بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وظلّ التساؤل حول آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18% متصدرًا لمحركات البحث، وترصد "الدستور" أخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18%.

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18%

عقب طرح الشهادات الادخارية، توافدت أعداد كبيرة من المصريين على فروع البنك لشراء شهادات البنك الأهلي 18%، بقيمة 8 مليارات جنيه خلال اليوم الأول لطرحها، وذلك بحسب تصريحات لرؤساء مجالس إدارات البنك، وما زال حتى الآن يرغب المصريين في شراء المزيد من الشهادات.

قالت مصادر في البنك الأهلي إن الشهادات الادخارية ذات الفائدة العالية والتي تصل 18% شهادة مؤقتة سينتهي طرحها خلال فترة زمنية قصيرة، ولم يصدر حتى الآن قرار بتحديد آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18% التي جذبت إليها أعدادا كبيرة من المدخرين في كافة فروع البنكين على مستوى كافة المحافظات.

كان البنك الأهلي قد طرح - في وقت سابق- شهادة بلاتينية سنوية، ذات عائد شهري بلغ 18%، حيث تبدأ الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، كما يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين.

حصيلة شراء شهادات 18% في بنكي الأهلي ومصر

وارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب في بنكي الأهلي ومصر خلال الـ4 أيام إلى 153 مليار جنيه، وقال مصرفيون إن ذلك يرجع لرغبة المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، حيث تبلغ مدتها عاما من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها عقب مرور 6 أشهر فقط.

وطرح البنك الأهلي شهادة ادخارية أخرى اسمها "أمان المصريين" لمدة 3 سنوات بعائد 13%، ويمكن استردادها في نهاية المدة وفي أى وقت من تاريخ الشراء، وذلك وفقا لرغبة العملاء دون الاستفادة من العائد، كما طرح بنك مصر شهادة ادخارية تحت مسمى "القمة" بفائدة سنوية 11% ويصرف العائد شهريا.

ويحظى السؤال عن آخر موعد لشراء شهادات الإدخار 18%، وطرق شرائها باهتمام كبير من الشارع المصري على مدار الساعات الماضية، حيث اتضح ذلك من خلال تصدر الشهادات لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشهادات الإدخار وموعد انتهائها، وما زال الجميع مترقبا لبيانٍ رسمي من البنك الأهلي يوضح آخر موعد، كي يتمكن المصريون من شراء هذه الشهادات.