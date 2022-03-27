«العدل» تقرر نقل نيابة الطفل في بنها إلى مقر جديد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنها الكلية، من مقرها الحالي بمبنى محكمة بنها القديم بشارع جميل، إلى مقرها الجديد بالطابق الرابع في مبنى محكمة بنها الابتدائية الجديد، بحي المنشية مدينة بنها في محافظة القليوبية.

صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.