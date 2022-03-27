فودة: شرم الشيخ ستشهد طفرة كبيرة في مجالات عديدة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك مجهودات عظيمة تتم داخل محافظة جنوب سيناء بالدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة.

وأشار المحافظ في كلمته إلى أنه جاري الآن العمل على تطوير المنصة الرئيسية بالمضمار وكذا تطوير قرية التراث البدوي، وأماكن الإيواء للجمال، والمسجد، والعيادة البيطرية للهجن، والتي سيتم افتتاحها في شهر نوفمبر من العام الجاري، مؤكداً أن شرم الشيخ سوف تشهد طفرة كبيرة في مجالات عديدة منها توسعة طرق ومساحات خضراء، محطات شحن السيارات بالكهرباء، و300 حافلة تعمل بالكهرباء.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي والذي عقد بأحد قاعات الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن البطولة الدولية الأولى للهجن الذي يقام في الفترة من 5 الى 8 مايو 2022 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

في الوقت نفسه، قال إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر قدم الشكر باسمه وباسم رؤساء تحرير جريدة الجمهورية، ومحمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة مجلة الكورة والملاعب، لوزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء وجميع الحضور لمشاركتهم في المؤتمر، متمنياً أن تكون بطولة ناجحة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

وقدم اللواء خالد فودة الشكر والتقدير للواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ السابق ومستشار المحافظ للمحليات، لجهوده في إنشاء مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ بالجهود الذاتية بتكلفة 105 ملايين تكلفت الدولة، منهم 25 مليون والباقي بالجهود الذاتية.

كذلك حكومة دولة الإمارات على جهودهم المبذولة في إنشاء وتطوير مضمار الهجن، وتنظيم سباق الهجن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يوم 16 يناير عام 2020.