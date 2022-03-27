استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 46 ألفا و 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة جديدة ، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و 279 ألفا و 363 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و 893 حالة وفاة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 901 ألف و 292 حالة إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و487 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و 278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 597 ألفا و 745 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية 1254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 143 ألفا و 240 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و 638 حالة وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و646 ألفا و316 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و708 حالات.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و461 حالة والوفيات إلى 3054 .

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و769 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و458 حالة والوفيات إلى 8610 حالات.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 512 ألفا و602 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و417 حالة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9726 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و857 ألفا و747 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و464 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 956 ألفا و742 حالة والوفيات إلى 6475 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 704 حالات إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و4 حالات وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و133 ألفا و102 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و429 حالة .

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألف و879 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2983 وفاة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و40 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 229 حالة تعاف في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و287 ألفا و986 حالة، وفقا لموقع "إنفورما" الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد" في آخر 24 ساعة، وحالتي وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و982 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2936 حالة إصابة جديدة، و101 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و649 ألفا و977 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 322 ألفا و735 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 52 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و641 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و494 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و943 ألفا و227 حالة، وتبلغ الوفيات 114 ألفا و828 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و518 حالة إصابة جديدة بالمرض، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة .. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و788 ألفا و63 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 39 ألفًا و541 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 5 آلاف و560 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و687 ألفا و425 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و270 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و994 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة .. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و15 ألفا و10 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و818 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1466 حالة إصابة بكوفيد-19، و6 حالات وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 167 ألفا و993 حالة، وتبلغ الوفيات 660 حالة، بحسب صحيفة "ذا لواتيان تايمز" المحلية.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و939 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة.. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و840 ألفا و788 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 64 ألفا و905 حالات.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و137 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة .. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 790 ألفا و620 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و575 حالة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 647 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة .. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 551 ألفا و714 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و439 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 353 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة .. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 77 ألفا و102 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 631 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 310 إصابات جديدة إلى جانب 5 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و523 ألفا و900 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات إلى 30 ألفا و345 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 2299 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و88 ألفا و151 إصابة مؤكدة، كما سجلت 50 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 140 ألفا و21 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و923 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و122 ألفا و4 إصابات مؤكدة، كما سجلت 34 حالة وفاة، فبلغت حصيلة الوفيات 34 ألفا و751 حالة وفاة.