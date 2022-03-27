نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال توسعة شارعي النادي الجديد واللاسلكي في البساتين

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع الكفاءة و التطوير، التي يشهدها شارعا النادي الجديد وشارع اللاسلكي بالتنسيق بين حي البساتين والمعادي.

وتابعت نائب المحافظ معدلات الاداء ونسب التنفيذ، بحضور منال محمود سكرتير حي المعادي والقائم باعمال رئيس الحي، ومجموعة من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية والأحياء المعنية .

وتفقدت أعمال توسيع الأرصفة باستخدام المعدات المخصصة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى ومراجعة ما تم من اعمال لجميع مراحل التطوير مع اضافة بعض الملاحظات الخاصة التي يجب مراعاتها أثناء استكمال الأعمال والتي تضفي طابع مميز وكفاءة عالية لما يتم انجازه تمهيدا لأعمال الرصف النهائية، ووجهت باستكمال الأرصفة و البلدورات وتوحيد مناسيبها ورفع كفاءتها بوجع عام مع التأكيد على القيام بأعمال التجميل والتشجير من خلال العناية بالمسطحات الخضراء .

كما وجهت نائب المحافظ، بالعمل على رفع كفاءة وتركيب وحدات الانارة والاعمدة و صيانتها من خلال وضع جدول زمنى للانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية، ومن خلال التنسيق بين حي المعادى والبساتين لتطوير شارع النادي الجديد كل في نطاقه .

وأكدت نائب المحافظ، أن ما يتم حاليا من تطوير لشبكة الطرق والنقل تعتبر نهضة كبيرة في البنية الاساسية نظرا لدورها الفعال في تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات، كما تبعد مستخدميها عن الزحام المروري واستيعابها لحركة المرور الضخمة من خلال زيادة سعة الطرق مؤكدة حرص المنطقة الجنوبية على رفع كفاءة الطرق الداعمة الداخلية والرئيسية، تماشيا مع سياسة التطوير بالمحاور المرورية الجديدة والتي تعد من المشروعات الهامة بهدف تحسين كفاءة الطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وشددت نائب محافظ القاهرة، على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه اعمال التطوير وبما يتماشى مع مستوى ما يتم حاليا من طفرة حضارية وخطة تطوير شاملة من خلال رفع كفاءة الطرق والارصفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لتقديم حلول ومعالجات مرورية بما يحقق احترام حركة المشاة وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميادين المحيطة بنطاق التطوير .

وأكدت على رؤساء الأحياء ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لنهو الاعمال وفقا لقياسات جودة عالية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذي سيؤدي الى تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة مع الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطويرمع مراعاة تكثيف حملات النظافة ورفع كافة الاشغالات والمخالفات بالموقع اولا بأول لاستكمال الشكل الحضاري .

ويأتي ذلك ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لخطة الدولة ليشعر المواطن بتحسن ملموس على ارض الواقع بهدف التيسير على المواطنين اثناء حركة تنقلهم بمعدلات امان وكفاءة عالية.