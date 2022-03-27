الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

اللقاء
اللقاء

عقدت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد،  لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا طلبة الجامعات، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.

تلاميذ المدارس مخاطر المخدرات الداخلية وزارة التربية والتعليم تأثيراتها السلبية

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