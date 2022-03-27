الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن متوفي في انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أمرت النيابة العامة في مطروح، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة مواطن توفى في انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "العلمين- وادي النطرون"، والاستعلام عن صحة المصابين وإعداد تقارير حول حالتهم الصحية.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث، وهم "م. ط"، جثة هامدة، و إصابة 3 أشخاص فى نفس الحادث، وهم "ع. ط.ع"، و "ع . م"، و "م م.ج"، و تم تحرير المحضر اللازم ووضع الجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمستشفي العلمين النموذجي.

النيابة العامة في مطروح سيارة ملاكي انقلاب صحة المصابين الاستعلام

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