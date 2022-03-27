التصريح بدفن متوفي في انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح

أمرت النيابة العامة في مطروح، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة مواطن توفى في انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "العلمين- وادي النطرون"، والاستعلام عن صحة المصابين وإعداد تقارير حول حالتهم الصحية.



كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث، وهم "م. ط"، جثة هامدة، و إصابة 3 أشخاص فى نفس الحادث، وهم "ع. ط.ع"، و "ع . م"، و "م م.ج"، و تم تحرير المحضر اللازم ووضع الجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمستشفي العلمين النموذجي.