«تضامن المنوفية» و«الأورمان» يوزعان 4450 لحافًا وبطانية على المستحقين

أعلنت جمعية "الأورمان" الانتهاء من توزيع عدد 4450 لحافًا وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة المنوفية، ضمن التعاون القائم بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وجمعية "الأورمان"، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (أشمون –الباجور – بركة السبع – منوف – السادات – تلا- الشهداء– شبين الكوم - قويسنا)، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأوضح أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكي تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته "الأورمان" قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهي حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية "الأورمان" قام هذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.