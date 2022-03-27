الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والعراق يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والقضايا المشتركة

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي؛ بما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن راشد - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عمق الروابط والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق.

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اعتزازه بالعلاقات التي تجمع العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في شتى المجالات.

دبي الإمارات العراق الإمارات والعراق

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