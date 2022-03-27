الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، حيث شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انطلاق الحملة بمركز صحة العمراوي شرق المحافظة.

وأجرت “الدستور” بث مباشر من داخل وحدة صحة العمراوي بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية لانطلاق فعاليات الحملة.

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وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستمر لمدة 3 أيام حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف ما يقرب من 839 ألف طفل بجميع أنحاء الإسكندرية.

وأضاف «الشريف» أن الحملة تهدف إلى حماية وسلامة الأطفال، لذا طالب جميع الأسر بالتوجه للوحدات الثابتة أو المتنقلة لتطعيم أبنائهم خلال أيام الحملة، مشيرًا إلى أن الفرق المتنقلة سوف تصل للمواطنين حتى منازلهم في جميع المناطق بمحافظة الإسكندرية.

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من جانبه؛ أوضح الدكتور أيمن حليم، أن الحملة تستهدف تطعيم 838929 طفلا، بعدد 2109 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، وتبلغ الفرق المتحركة 1523 والثابتة 586 وتتواجد بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية. وكذلك فرق متحركة تجوب المنازل، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي ومواقف السيارات والأتوبيسات ودور رياض الأطفال، وجميع أماكن التجمعات.

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وكانت قد عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

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وأكدت نائب المحافظ ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تطعيم شلل الأطفال خاصة في القرى والأماكن النائية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من تلك الحملة التي تأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لأطفالنا.

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ووجهت عازر مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات فورا.

كما حثت المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال.

الحملة القومية مرض شلل الأطفال الإسكندرية صحة العمراوي 839 ألف طفل حماية وسلامة الأطفال

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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