محافظ بني سويف يفتتح مشروع تطوير هايبر «المصرية لتجارة الجملة» بالواسطى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مشروع تطوير ورفع كفاءة هايبر الواسطى بتكلفة 2 مليون جينه، وذلك ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتفقد المحافظ أقسام ومحتويات الهايبر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة و المقام على مساحة 120 متراً بشارع أحمد عرابي، والتي تشمل كافة السلع الغذائية، من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر والأرز والمكرونة والزيت وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الشهر الفضيل من ياميش رمضان، خاصة وأن معدل التخفيضات التي يوفرها الهايبر تترواح ما بين 20 إلى 30 % عن أسعار السوق المحلي، بجانب تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة التموين وفروق الخبز، ويخدم أكثر من 450 ألف من أبناء مركز ومدينة الواسطى.

وأكد المحافظ على أهمية وتوقيت افتتاح الهايبر، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان ، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتحقيق التوازن فى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية ومواجهة الغلاء والجشع من جانب بعض التجار، ضمن خطة المحافظة في مجال التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة

وأشار وكيل التموين، إلى توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أزمة في أي من السلع، ويوجد مخزون استراتيجي كافي لمواجهة أي أزمات طارئة، وأن الحملات التموينية مستمرة ومكثفة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومواجهة كافة أنواع الغش التجاري.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومسؤولي الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات والتنفيذيين المعنيين.

وجرى استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية، بإجمالي اعتمادات تقدر بنحو 600 مليون جينهًا، والتي تشمل 5 بنود أساسية: رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، ومناقشة إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقي، وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق الصالح العام.