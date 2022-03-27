الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة مصابين في انقلاب سيارة بأخميم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل وسائق أصيبوا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بأخميم؛ تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم إنقلاب سيارة ومصابين بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وتبيَّن أنه أثناء سير السيارة ربع نقل "قيادة «محمد. ع»، 36 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة باشتباه كسر بالعمود الفقري، «أحمد. ه»، 24 سنة عامل، ويقيم كفر الشيخ " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "من مستقلي السيارة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج انقلاب الطريق الصحراوي أخميم مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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