الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل النواب» تتوجه إلى الغردقة لتفقد إنجازات الدولة

علاء عابد
علاء عابد

انتقل صباح اليوم الأحد، وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة علاء عابد رئيس اللجنة، الذي يزور محافظات الأقصر وقنا والغردقة، من محافظة الأقصر متجها إلى الغردقة لتفقد عدد كبير من المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية بالإضافة لتفقد عددا من الموانئ.

ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني كل من موانئ سفاجا ومينا أبو طرطور ومينا الحمروين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب  أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري، إمام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفي محمود، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة،  ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفى، وليد  عبد الرازق.

مجلس النواب وزارة النقل المشروعات القومية إنجازات الدولة الدولة المصرية علاء عابد

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