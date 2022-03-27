«نقل النواب» تتوجه إلى الغردقة لتفقد إنجازات الدولة
انتقل صباح اليوم الأحد، وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة علاء عابد رئيس اللجنة، الذي يزور محافظات الأقصر وقنا والغردقة، من محافظة الأقصر متجها إلى الغردقة لتفقد عدد كبير من المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية بالإضافة لتفقد عددا من الموانئ.
ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني كل من موانئ سفاجا ومينا أبو طرطور ومينا الحمروين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري، إمام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفي محمود، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفى، وليد عبد الرازق.