صحيفة عمانية: السلطنة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة تراعي الجانب البيئي

قالت صحيفة “الوطن” العمانية، إن السلطنة تسعى لترسيخ مفهومها الخاص بالتعامل مع البيئة، موضحة أنها حرصت على الاستفادة من مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم، واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والمتخصصة، التي عقدت أعمالها بإندونيسيا مؤخرا، وتركزت النقاشات فيها حول موضوع "الوصول إلى صفر انبعاثات".

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان " دعوة صادقة للتعاون من أجل حماية المناخ " - أن السلطنة تعد من الدول القلائل حول العالم التي راعت البعد البيئي خلال مراحل نهضتها الحديثة الشاملة؛ إيمانا منها بأن البيئة النظيفة حق لكل البشر، والحفاظ عليها وصونها واجبا على كل البشر في بقاع المعمورة كافة، موضحة أنها سعت بكل ما تملك من أدوات إلى الحفاظ على البيئة العُمانية، واتخذت جميع الإجراءات والسبل من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي الجانب البيئي وتعمل على الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن الاجتماعات كانت فرصة لاستعراض جهود السلطنة في تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية؛ تأكيدا على اهتمامها بمجابهة التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية، والإسهام في الحد من آثارها السلبية على المستويين الوطني والدولي عملا بمبدأ الموازنة بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة أخذا بالمعايير الدوليّة وما يتعلق بتغير المناخ، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" وتوجيهها الاستراتيجي لإيجاد نظم إيكولوجيّة فاعلة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

