الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصف كيلو «شابو» و300 جرام حشيش بحوزة عاطل في الغردقة

شابو
شابو

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل في شارع المدارس بالغردقة، وبحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر الحشيش وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت أمام ضباط الإدارة العامة للمخدرات «فرع البحر الأحمر»، بقيام عاطل بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها بمدينة الغردقة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة، من ضبط المتحرى عنه وعثر بحوزته على نصف كيلوجرام من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي، وذلك في شارع المدارس بالغردقة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مكافحة المخدرات البحر الاحمر الغردقة مخدر الشابو

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