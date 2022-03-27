الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على قنوات عرض مسلسل «العائدون» لأمير كرارة في رمضان

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

يخوض المسلسل الدرامي الجديد “العائدون” للنجم أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل 2022 والمقرر انطلاقه بعد أيام قليلة ويعرض مسلسل “العائدون” عبر عدد من القنوات الفضائية وهي 

- قناة DMC.

- قناة DMC drama.

- قناة دبي.

-قناة ART حكايات المشفرة .

- منصة watch it.

- منصة شاهد Shahid VIP خارج مصر .

ويكثف المخرج أحمد نادر جلال، من ساعات التصوير داخل الديكور الخاص بالعمل في أوروبا، على أن يعودوا خلال أيام قليلة بعد انتهاء تصوير المشاهد هناك لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة في مصر، ويسعى أحمد نادر جلال لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 ويتناول العمل كواليس هذه الأحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية و كيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة و يجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسئولة عن أحد الملفات الأمنية.

قصة مسلسل “العائدون"

يتناول مسلسل “العائدون” أحد ملفات المخابرات المصرية، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

أبطال مسلسل “العائدون"

مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، وجيهان خليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وأحمد الأحمد وعدد من النجوم المصريين والعرب كضيوف شرف والعمل من كتابة باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

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وائل لطفي

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