الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التشيك» تستدعي سفير موسكو لديها للاحتجاج على استفزازات هيئات روسية

القصف الروسي
القصف الروسي

استدعت وزارة الخارجية التشيكية السفير الروسي لدى براج ألكسندر زمييفسكي للاحتجاج على استفزازات هيئات حكومية روسية للدبلوماسيين التشيك في روسيا.

وذكرت الوزارة -في بيان نشر عبر موقع تواصل الاجتماعي “تويتر”- أن “نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن سموليك، دعا السفير الروسي لدى براج ألكسندر زميفسكي إلى وزارة الخارجية واحتج على استفزازات هيئات حكومية روسية للدبلوماسيين بالسفارة التشيكية في روسيا”، مشيرة إلى أن “السلوك غير المقبول للسلطات الروسية يتعارض مع التزامات الدولة المضيفة وفقا لاتفاقية فيينا”.

براج التشيك أوكرانيا سفير موسكو

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