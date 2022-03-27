أوكرانيا: مقتل جنرال روسى بالقرب من مدينة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد، عن مقتل جنرال روسي بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجنرال الروسي اللواء ياكوف ريزانتسيف في غارة بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وكان ريزانتسيف قائد الجيش الروسي المشترك رقم 49.

وقال مسؤول غربي إنه كان الجنرال السابع الذي يلقى حتفه في أوكرانيا، والثاني برتبة لواء وهو أعلى ضابط رتبة قتل.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية دمرت طائرة مقاتلة و12 طائرة مسيرة و5 صواريخ كروز للقوات الروسية خلال 24 ساعة مضت.

وأدى هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على بعد 63 ميلا (103 كيلومترات) شمال غرب ماريوبول إلى استعادة قريتين من القوات الروسية، وفقا للإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريزهزهيا.

وحسب "سي إن إن"، قالت الإدارة إن "كتيبة ميليتوبول للدفاع عن الأراضي، جنبا إلى جنب مع وحدات أخرى من قوات الدفاع في زاباريزيا، نجحت في تحرير قريتي بولتافكا ومالينيفكا شرق هوليايبول من المحتلين الروس".