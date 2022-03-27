الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زاخاروفا» ردا على تصريحات بوريل: «تلاعباتهم الدنيئة تؤجج الأزمات فى العالم»

زاخاروفا
زاخاروفا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسية الأوروبية بـ"الدنيئة"، مؤكدة أن تلاعبات الغرب "لا تفيد سوى تأجيج الأزمات في العالم".


وعلقت زاخاروفا على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن تصرفات الغرب قد تدفع "روسيا تجاه الصين" وتؤدي إلى اختلال التوازن.

 

وقال بوريل في وقت سابق، إنه إذا دفع الغرب روسيا نحو الصين، سيخلق جنوب شرق وشمال غرب عالمي قد يؤدي إلى "اختلالات لا تصدق".

 

وكتبت زاخاروفا على حسابها في تطبيق تيليلغرام: "لم أكن لأثق بهم في موازنة عجلات سيارة، فما بالكم بالجيوسياسة. تلاعباتهم الدنيئة، فقط تزيد الأزمات في العالم... دبلوماسية بروكسل الكاذبة".

تصريحات تصريح الأزمات ازمات العالم زاخاروفا في العالم

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