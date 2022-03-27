الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام الروسى

بايدن
بايدن

 أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام في روسيا، وإنما كان يعني أنه لا يمكن السماح له بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسئول- لم تكشف هويته- قوله: "كان الرئيس يريد أن يقول إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو: "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل في السلطة"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسي في روسيا، ووصفوا ذلك بأنه أبعد ما وصل إليه حتى الآن في هذا الشأن منذ اعتلائه السلطة، مؤكدين أنها تعكس تغييرًا مهمًا في المنهاج الذي تتعامل به واشنطن مع موسكو، حيث دأب المسئولون الأمريكيون على التأكيد على أن تغيير النظام الروسي ليس هدفًا للولايات المتحدة.

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، في وقت سابق، اليوم، أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

 

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