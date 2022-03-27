تعرف على سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 27-3-2022

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27-3-2022، في عدد كبير من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الدستور" بيان بالتحديثات الأخيرة لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 27-3 –2022

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري، اليوم عند مستوى 20.20 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر إلى مستوى 20.20 جنيه، و20.45 جنيه للبيع، كما جاءت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 20.22 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

كما بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك المشرق عند 20.22 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، وجاءت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و120.27 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد، كما وصلت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 27-3 -2022

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

و يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.