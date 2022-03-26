أصالة لإحدى متسابقات «الدوم»: «هعملك تتر مسلسلك الجاي»

قدّمت المتسابقة ماريا أسامة، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، من محافظة الإسكندرية، مشهد "في انتظارك" مستوحى من أحداث حقيقية، على مسرح برنامج "الدوم"، الذي تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، وتفاعل معها الحضور من الجمهور.

وقال الفنان كريم عبد العزيز لها: "إنتي هائلة، صدقتك جدًا، عظيم"، وقالت الفنانة أصالة: "حبيت سرعة بديهتك، ولو فيه مسلسل في رمضان بطولتك هختاره عشان أتابعه، وأنا بعملك تتر مسلسلك الجاي"، وطلب منها الفنان خسين فهمي أن تمثل كوميدي: "عنيكي منوّرة إنتي لازم تمثلي كوميدي، إنتي في الكوميدي لذيذة جدًا".

برنامج "الدوم"

وتضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.