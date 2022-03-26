نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال

أعلنت الحكومة التونسية، السبت، نجاة توفيق شرف الدين وزير الداخلية من محاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في مؤتمر صحفي، إنه تم أيضا إحباط هجمات ”إرهابية خطيرة كانت ستنفذ بدول مجاورة لتونس.

وأضاف أن تقدم التحقيقات حول العملية الإرهابية التي حصلت في محافظة قبلي جنوب البلاد مؤخرا أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كانت تستهدف اغتيال الوزير توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر المتطرف، خلال زيارة الوزير إلى محافظة توزر جنوبي البلاد.