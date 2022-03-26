كييف: واشنطن «لا تعارض» تسليمنا مقاتلات بولندية والكرة الآن في ملعب وارسو

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها "لا تعارض" تسليمها مقاتلات بولندية.

وقال دميترو كوليبا الذي التقى في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبولندا: إن "الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب بولندا"، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع: "سندرس هذه المسألة في شكل أكثر تفصيلا في محادثاتنا مع زملائنا البولنديين للاستماع إلى موقفهم. لكنني أود أن أكون واضحا، أوكرانيا في حاجة ماسة إلى مزيد من المقاتلات".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الأوكرانية: "نحتاج إليها لإيجاد توازن في الأجواء ومنع الروس من ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإلقاء مزيد من القنابل على مدننا وقتل عدد أكبر من المدنيين".

والتقى كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، صباح اليوم، الرئيس الأمريكي في العاصمة وارسو، على هامش اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وكانت بولندا أعلنت في الثامن من شهر مارس الجاري، استعدادها "لتنقل من دون تأخير ومجانا كل مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين (في ألمانيا) ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة"، على أن تسلم بعدها لأوكرانيا.

واعتبرت واشنطن أولا أن هذا العرض ليس "في محله"، قبل أن يبدي في اليوم التالي، البنتاجون رفضه القاطع للاقتراح.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي حينها: "نرى أن إضافة هذه الطائرات إلى الأسطول الأوكراني ليس من شأنه أن يغير في شكل كبير فاعلية القوات الجوية الأوكرانية بازاء القدرات الجوية الروسية".

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (مقاتلات) ميغ-29، قد يؤدي إلى رد روسي كبير من شأنه زيادة إمكان (حصول) تصعيد عسكري مع حلف شمال الأطلسي".