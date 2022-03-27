الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 بالتاريخ الميلادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موعد إستطلاع هلال شهر رمضان المعظم 2022، والذى ينتظره ملايين المسلمين فى مصر وخارجها من أجل معرفة أول أيام شهر رمضان المعظم، الذى يعد من الشهور المباركة التى يتقرب فيها المسلمين من المولى سبحانه وتعالى أكثر من أى وقت آخر.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2022 يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1443 هجرية، الموافق يوم الجمعة الأول من شهر أبريل لعام 2022.

وستتم عملية استطلاع هلال رمضان 2022 بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1443 هجرية، وتعلن دار الإفتاء نتيجة رؤية هلال رمضان 2022 على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد المغرب بحوالي نصف ساعة.

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«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان.. أول أبريل

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موعد العيد الكبير 2022.. وتوقيت استطلاع هلال غرة ذو الحجة 1443

موعد اول ايام رمضان 2022 

ووفق تقديرات دار الإفتاء المصرية، سيكون بداية شهر رمضان المبارك بناء على رؤية  الدار يوم السبت لو ثبتت رؤية هلال رمضان 2022 في مصر، وإن تعذرت الرؤية فسيتم المسلمون شهر شعبان كاملا، ويبدأ الصيام يوم الأحد الثاني من شهر أبريل.

وكانت دار الافتاء قد أعلنت عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

واوضحت دار الافتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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