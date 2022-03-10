موعد العيد الكبير 2022.. وتوقيت استطلاع هلال غرة ذو الحجة 1443

موعد العيد الكبير من الكلمات التي صعدت عبر القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل منذ استطلاع هلال شهر رجب 1443 وذلك ضمن عدة تساؤلات عن موعد شهر رمضان وعيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد أيام عيد الأضحى المبارك وموعد وقوف الحجيج على جبل عرفات خلال عام 1443.

موعد العيد الكبير 2022

يطلق المسلمين في كافة بلاد العالم العيد الكبير على عيد الأضحى نظرا لأن مدته 4 أيام حيث تشير كافة الحسابات الفلكية والتي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن الاحتفال بالعيد سيكون خلال الفترة من 10 - 13 يوليو المقبل حيث تستطلع اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية المنوطة برؤية هلال الشهور الهجرية هلال شهر ذو الحجة 1443 يوم 30 يونيو المقبل لتحديد موعد غرة شهر ذو الحجة 1443.

تستطلع اللجنة الشرعية الهلال من خلال 6 مراكز للاستطلاع وجميعها تابعة لدار الإفتاء المصرية في مختلف محافظات الجمهورية هم أسوان وقنا و سوهاج ومطروح والواحات والفيوم حيث يتم الاستطلاع بالعين المجردة دون استخدام أى أدوات حديثة للرؤية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

تعطل الدولة كافة المصالح الحكومية والمؤسسات والشركات خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ويحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات مدفوعة الأجر طوال أيام العيد وفقا لقانون العمل الذي ينظم علاقة العمل بين المؤسسة والعاملين بها.

يستمتع المصريين بأيام العيد من خلال السفر إلى المحافظات الساحلية لقضاء الإجازة وسط مناظر خلابة من البحر والخضرة والهواء العليل فيما يفضل البعض قضاء إجازة العيد بين الأهل لذلك يرغبون في السفر إلى المناطق الريفية للاستمتاع بالعادات العائلية في هذه الأيام.

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موعد العيد الكبير ووقفة عرفات من التساؤلات التي تشغل بال الملايين من المسلمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يحسبون الأيام المتبقية على وقوف الحجيج على جبل عرفات خاصة مع مشاعر الشوق هذا التي تستحوذ على الجميع هذا العام نظرا لوقف موسم الحج لمدة عامين بسبب فيروس كورونا المستجد ووضع مصر على قائمة الحظر.