ضبط 229 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

نجحت حملات الإدارة العامة للمرور في إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (3935) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية 229 سائقًا منهم، وذلك خلال الحملات المرورية المكبرة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالمحافظات على مدار الأسبوع المنقضي.

وفي ذات السياق وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة استمرت على مدار الأسبوع المنقضي للحد من الحوادث المرورية ورصد كافة المخالفات، والتي نجحت في ضبط 279868 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها أيضا 2579 موقفا عشوائيًا.

وتم تحرير المخالفات اللازمة للمخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وجار استمرار الحملات على مدار الساعة.