مشروع 45.. وجهة سياحية تنتظر مواطنى عروس البحر (لايف)

أجرت كاميرا "الدستور" بثًا مباشرًا من الموقع الإنشائي لكوبري ونفق منطقة ٤٥ بسيدي بشر شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع كافة المرافق ومديرية الطرق وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والأجهزة التنفيذية بالحي.

٣٠ مايو هو الموعد المنتظر لانتهاء المشروع الإنشائي وذلك منذ بدء أعمال التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، لحل أزمة الاختناق المروري والتكدس التي كانت تشهده المنطقة.

ويتضمن المشروع نفقًا يبدأ من شارع السادات بعرض ١٩ مترًا، عبارة عن ٣ حارات للدخول و٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ مترًا تقريبا مفتوحًا من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترًا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترًا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار، وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عبارة عن ٣ حارات للخروج و٣ حارات للدخول لكل منهما، ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض، وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبا لكوبرى الخروج من النفق بطول ١٢٠ مترًا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

كما يوجد بالمشروع ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازٍ للبحر، والكوبري بطول ٢٥٠ مترًا تقريبا وعرض ٦ أمتار وارتفاع من ٦ إلى ٨ أمتار عن سطح البحر.

فتوسعة الطريق من ٦ إلى ١٠ حارات بعرض ٣٥ مترًا تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ متر + ٢ رصيف مشاة على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبا، لتيسير السيولة المرورية في قلب عروس البحر المتوسط.

كما تم الإعلان عن طرق بديلة منذ يدء تنفيذ المشروع للطرق الجانبية والطريق الرئيسي للكورنيش، فشارع ٤٥ شرق الإسكندرية يعد واحدًا من أكثر المناطق حيوية وازدحاما بالسكان، ويشهد حركة مرورية مرتفعة خاصة في فصل الصيف مع تواجد المصطافين الزائرين للمدينة من المحافظات المجاورة.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، مشيرًا إلى أنه في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 7 أشهر من جميع الأعمال به في 30 مايو 2022.

وأكد المحافظ أنه لن يتم المساس نهائياً بالكورنيش بمنطقة 45 وسيظل بنفس المساحة، لافتًا إلى أن المشروع يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل ممشي سياحي للترويح على المواطنين.

الفيديو..

https://fb.watch/b-cblL2ysN/