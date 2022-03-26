حسين فهمي: «روحت أمريكا للماجستير عرفت إن اللي درسوا لي في مصر عظماء»

قال الفنان حسين فهمي، إنه درس الإخراج في معهد القاهرة للفنون، وكان زميله والد كريم عبد العزيز، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وكان من زملائه مخرجين كبار مثل خالد جلال.

وأضاف خلال برنامج “الدوم”: "لما روحت أمريكا عشان اخد الماجستير لقيت إن اللي درسولي كانوا عظماء، وكان فيه فيلم مضايق المخرج كنت بقوله يعمل إيه بس يعتبر أنا اللي اأخرجته".

وغنت الفنانة أصالة "أغنية يا واد يا تقيل"، من فيلم أميرة حبي أنا، والتي غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، للفنان حسين فهمي: "ما شاء الله كل حاجة فيه متل ما قالت الأغنية تحديدًا".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.