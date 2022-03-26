إحباط بيع 5859 طن أسمنت وحديد تسليح في الأسواق السوداء خلال أسبوع

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال حملاتها الرقابية، لاستهداف أوكار حجب السلع الغذائية عن الأسواق، في ضبط (9) قضايا فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (5035 طن "حديد تسليح"- 141 طن "أسمنت").

كما تم ضبط 9 قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من (369 طن "حديد تسليح" - 314 طن "أسمنت").

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الرقابية لضبط كافة المتلاعبين بالأسعار، ومحاولات حجبها لبيعها في السوق السوداء.