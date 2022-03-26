قافلة البحوث الإسلامية بالأقصر تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية

واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي وجهها الأمين العام، الدكتور نظير عيّاد، تنفيذ برنامج توعوي لواعظات الأزهر في محافظة الأقصر، بمشاركة الوعاظ، برئاسة الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام لشؤون الواعظات، ومشاركة الدكتور أحمد همام مدير الإعلام الديني بالأمانة العامة للمجمع، وتسعى القافلة الى نشر الفكر الدينى الصحيح والتوعية بين المواطنين بالمنهج الإسلامي الصحيح.

شهدت لقاءات اليوم عقد ندوات توعية بمؤسسة الحرمين، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمركز الطود بالمحافظة، حيث كان في استقبال القافلة الشيخ محمد الرملي رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وناقشت القافلة مجموعة من المفاهيم مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بعنوان: (أنت تستطيع)، لحفز همم الشباب على العمل والجد والاجتهاد والمشاركة في تنمية المجتمع.

كما وجهت القافلة بعض الرسائل لهم، والتي منها: في استطاعتك الاستقامة على الطاعة، ومواجهة التحديات، وإعادة الثقة بنفسك، كما ناقش الوعاظ والواعظات مع الطلاب والطالبات في المدارس الفنية بالمحافظة حاجة المجتمع إلى القيم الأخلاقية وكيفية الاستعداد لشهر رمضان، كما استقبلوا أسئلة الجمهور وأجابوا عليها ومنها ما يتعلق بالعبادات والمعاملات وجانب من الأحوال الشخصية.