جمعية المسنين بالدقهلية تُكرم 18 أمًا مثالية احتفالًا بعيد الأم (صور)

احتفلت جمعية المسنين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم السبت، بعيد الام وذلك بنادى السعادة بطلخا، وأقيمت الاحتفالية برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

حضر فعاليات الاحتفالية ابتسام ابراهيم شعبان رئيس مجلس ادارة الجمعية والدكتورة دعاء فاروق غنام مدير الجمعية و حنان عبد الغفار مسئول المسنين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ونادية دياب مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى و فاطمه الشنيطى أخصائية النادى.

فيما شهد الاحتفال عدد من الفقرات الفنية، وتكريم 18 أمًا مثالية و 4من الآباء المثاليين وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم.