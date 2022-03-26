السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عماد الدين حسين: اللقاءات الفنية تقلل من عدد المتطرفين والقضاء عليهم

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن هناك دورًا هامًا وقويًا لقصور الثقافة لما لها من أهمية نحو زيادة الوعي للمواطنين، وتجسدت العدالة الثقافية من خروج الفعاليات الثقافية من العاصمة للمدن والقرى المختلفة ومنها المنتديات الثقافية والحفلات التي عقدت في الفترة الأخيرة ومنها في محافظات "قنا وسوهاج".

وأضاف عماد الدين حسين، خلال جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة مشروع "إحياء قصور الثقافة"، أنه يجب أن تكرر الحفلات الفنية والندوات الثقافية لما للفن من دور هام، في المجتمع، لذلك يجب أن يكون هناك خطة للوزارة نحو زيادة الفعاليات الثقافية والحوارية.

وأشار إلى أن اللقاءات الفعالية والفنية تقلل من عدد المتطرفين والقضاء عليهم، فالإرهاب يحاربه فكر وتوعية، وما يحدث الآن من خطة فنية هو جهد يحسب للوزارة وكل الهيئات التابعة للوزارة، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك وسيلة لقياس مدي الأثر الذي تقوم به الفعاليات من رفع الوعي لدي المواطنين.

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلسات المنصة الحوارية لمشروع العدالة الثقافية عن مبادرة تطوير قصور الثقافة وتفعيل دورها بهدف زيادة تأثيرها كرائدة في نشر الفكر والثقافة والفنون خاصة للشباب.

يشارك فى الجلسة كل من سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، ويدير الجلسة النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكانت التنسيقية قد عقدت من قبل ورشة عمل خاصة بتطوير قصور الثقافة ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

مجلس النواب قصور الثقافة عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عماد الدين حسين

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