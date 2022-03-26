السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معركة بالأسلحة.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في أسيوط

طلق ناري
طلق ناري

شهد مركز ساحل سليم بنطاق مديرية أمن أسيوط، حادثًا أليمًا حيث لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية الشامية بسبب خلاف على حدود قطعة أرض زراعية.

وتم نقل الجثة والمصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيطرت على الحادث، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا.

تلقى اللواء عمرو السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الشامية التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة ونشوب مشاجرة مسلحة بين جيران وهم أهل بيت ممدوح حفنى وأهل بيت كمال على محمد بسبب خلاف على حدود قطعة أرض زراعية.

أسفرت المشاجرة عن مقتل كريمة كمال على 41 سنة، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين وهم ممدوح حفنى طاهر 72 سنة بطلق نارى، وفتحية عبدالله خلف 44 سنة بطلق نارى بالذراع، ونسرين عيد محمود 19 سنة بطلق نارى بالفخذ ودنيا عيد محمود 18 سنة بطلق نارى بالذراع.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الساحل المركزى تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لمستشفى الإيمان العام والشاملة لتلقى العلاج وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مركز شرطة سيارات الإسعاف قوات الشرطة اجراءات الإجراءات القانونية الأسلحة النارية مديرية امن أسيوط مشاجرة بالأسلحة النارية

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