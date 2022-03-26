السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بايدن ليس من يقرر بقاء بوتين في السلطة.. وواشنطن ترد

متحدث الكرملين
متحدث الكرملين

أكد الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس من يقرر بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسلطة من عدمه.

وقال الكرملين ردًا على الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الروسي ينتخبه الروس وليس "بايدن" من يقرر بقاء بوتين في السلطة.

وكان بايدن دعا في وقت سابق اليوم إلى خروج بوتين من السلطة.

ومن جهته، أوضح البيت الأبيض تصريحات الرئيس الأمريكي التي طالب فيها بوتين بالتنحي عن السلطة، مؤكدًا أن بايدن لم يقصد الدعوة لتغيير النظام في روسيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن قصد أنه لا يمكن السماح لنظيره الروسي بوتين بالاستقواء على جيرانه في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، السبت، أن الرئيس الروسي لا يجب أن يبقى في السلطة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته، مساء اليوم، ضمن ختام زيارته إلى بولندا، إن شعوب أوروبا على مدار عقود حاربت من أجل تحرير أنفسهم، مشيرًا إلى أن كل جدران الهيمنة السوفيتية سقطت وانتصرت الشعوب.

وتعهد بايدن بمساعدة الولايات المتحدة لأوروبا على التخلص من التبعية للطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا خنقت الديمقراطية وسعت لذلك في وطنها وفي أماكن أخرى.

جو بايدن فلاديمير بوتين الكرملين الرئيس الروسي بايدن بوتين

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